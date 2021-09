Affaire Jubillar : Pourquoi Jonathann Daval est évoqué par les enquêteurs

Difficile de connaître l'affaire Jubillar sans penser à un dossier similaire : l'affaire Daval. Pendant des mois, le mari d'Alexia Fouillot a participé aux battues organisées pour retrouver son épouse, alors qu'il l'avait tuée avant d'essayer de faire disparaître son corps. Aujourd'hui, la justice pense avoir affaire au même cas avec Cédric Jubillar, actuellement mis en examen pour "homicide par conjoint" dans l'affaire de la disparition de Delphine Aussaguel, son épouse avec qui il était en instance de divorce.

Dans une interview à Femme Actuelle parue le 1er septembre 2021, Me Alary, l'un des trois avocats pénalistes de Cédric Jubillar, s'insurge qu'une telle comparaison a pu être faite par les enquêteurs. En effet, les gendarmes ont collaboré avec les enquêteurs en charge de l'affaire Daval. "C'est ahurissant. Les gendarmes chargés de l'enquête se sont rapprochés de la section de recherche de Grenoble pour savoir comment ils avaient fait pour obtenir les aveux de Jonathann Daval en novembre 2020. On en est là. La justice est en train de chercher un nouveau Daval, c'est aussi simple que ça", s'irrite le pénaliste.

Face aux gendarmes, Cédric Jubillar ne craque pas

Dans ce même entretien, on apprend que les enquêteurs ont tenté de faire avouer le meurtre à Cédric Jubillar de la même manière que Jonathann Daval. Choyé, nourri, logé chez ses beaux parents, il leur faisait face lors d'une garde à vue au cours de laquelle il a avoué son crime. Comme la maman d'Alexia Fouillot le confiait, c'est en évoquant leur chat Happy que son beau-fils a craqué. "Voyant que la pression psychologique ne fonctionnait pas, ils ont employé la manière forte : garde à vue avec maman et beau-papa jusqu'à 3h du matin. Là, ils lui ont tout fait : 'Monsieur, vous savez ce que c'est la vie en prison ?' lui a-t-on dit", relate Me Alary.

L'avocat explique que les enquêteurs ont montré des photos de ses enfants à Cédric Jubillar durant cette garde à vue. " Le patron de la section de recherche est venu dans la nuit pour lui dire : ' Monsieur Jubillar, il faut être un homme maintenant. C'est le moment de prendre vos responsabilités, faites-le pour vos enfants. Vous avez pété les plombs, vous l'avez frappée mais on peut comprendre, ça peut arriver !' Une cellule de psycho comportementalistes a même été mobilisée pour analyser ses faits et gestes. Mais il n'a pas changé de discours. Il a seulement répété : ' Je vous jure que je n'ai rien fait", poursuit-il. Je vous jure que je n'ai rien fait", poursuit-il.

Toujours incarcéré provisoirement à Seysses, près de Toulouse, Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier.

Le jeudi 2 septembre 2021, la justice a rejeté pour la deuxième fois une demande de remise en liberté de Cédric Jubillar. Son avocat a annoncé qu'il fera appel de cette décision. Le juge des libertés a estimé qu'il devait rester en prison notamment pour préserver les preuves, éviter les risques de pression sur les témoins et les victimes ou garantir son maintien à la disposition de la justice.