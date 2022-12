Delphine Wespiser "nasophile": ce surprenant détail physique qu'elle ne néglige jamais chez un homme

En tant qu'ex-Miss France, Delphine Wespiser possède certains critères de beauté. Et ce jeudi 1er décembre, sur le plateau de Touche pas à mon poste, alors que chaque chroniqueur devait dévoiler un secret à Cyril Hanouna, elle a révélé à ses camarades la première chose qu'elle regarde chez un homme. Et sa réponse n'a pas manqué de les surprendre.

"Je suis nasophile (..) J'aime bien le nez, la forme des nez...", a-t-elle avoué. "On va te présenter Booder !", a répondu Jean-Marie Bigard, avec humour. "Qui a le plus beau nez parmi les garçons autour de la table ?", s'est alors demandée Géraldine Maillet, ce à quoi l'ancienne reine de beauté alsacienne a répondu : "Cyril (Hanouna) a le plus beau nez, pour moi", de quoi gêner l'animateur.

Vers une reconversion professionnelle ?

A noter que la chroniqueuse de 30 ans avait déjà raconté cette anecdote dans un podcast diffusé sur Nutriradio, le 27 novembre dernier. "J'aime bien les nez fortement dessinés, je trouve que ça apporte beaucoup de caractère. J'aime les grands nez marqués, saillants, je trouve ça très sexy. Je suis donc nasophile, oui !", avait-elle détaillé, elle qui a déjà expliqué à plusieurs reprises, notamment sur le plateau de Touche pas à mon poste, qu'elle était souvent confrontée à des fétichistes des pieds. En 2019, elle partageait notamment sur sa page Facebook un drôle de message qu'elle avait reçu de la part d'un certain Franck : "Etant d'une nature fétichiste, j'aurais voulu savoir si tu pouvais m'envoyer une photo de tes pieds. Et serait-il possible de recevoir également une simple paire de chaussettes que tu as portées ?".

Précisons également qu'au moment de dévoiler ce secret à Baba et sa bande ce jeudi, Delphine Wespiser a annoncé une bonne nouvelle à ses collègues, à savoir qu'elle allait bientôt jouer dans une "pièce de théâtre". Une "comédie", a-t-elle précisé, sans toutefois donner davantage de détails sur ce projet. Une nouvelle aventure donc, qui se profile pour la native de Mulhouse.