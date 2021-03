Demain nous appartient : Charles Lelaure en couple avec une actrice de Plus belle la vie

Charles Lelaure est un homme heureux et amoureux. L'acteur de Demain nous appartient (TF1) est en couple avec une personnalité qui n'est pas inconnue des fans de Plus belle la vie.

C'est en décembre 2020 que Charles Lelaure a rejoint le tournage de DNA. Il y incarne Xavier Meffre, le nouveau procureur de Sète. Très vite, il est tombé amoureux de Chloé (interprétée par Ingrid Chauvin) qui était une amie de jeunesse. Mais dans la réalité, c'est une autre femme qui fait battre le coeur du bel acteur de 41 ans.

Charles Lelaure est en effet en couple avec Stéphanie Caillol. C'est grâce à sa participation à la pièce Le Porteur d'histoires d'Alexis Michalik (2014-2017) qu'il a rencontré la femme de sa vie. Cette dernière a été vue dans Plus belle la vie (France 3) le temps de quelques épisodes en 2019.. Elle y incarnait Anita la femme cachée de Gabriel

Ensemble, les deux comédiens qui vivent à Paris ont eu une petite fille qui a deux ans aujourd'hui. Une princesse que Stéphanie Caillol se plaît à dévoiler, tout en prenant soin de cacher son visage, sur les réseaux sociaux. "Avec cette histoire de confinement, couvre-feu et théâtres fermés, on passe d'une activité forte à pas grand chose et c'est compliqué quand on est seul à gérer car moi je suis beaucoup parti en ce moment. On réfléchit à des solutions, de peut-être s'installer dans le coin [à Sète, pour le tournage de Demain nous appartient, NDLR] le temps que j'ai besoin d'être là, on verra. Je suis un papa qui privilégie la vie de famille, je n'ai pas envie de faire d'erreurs, ce sont des années importantes. C'est important de bien lui expliquer les choses, de la faire venir aussi. J'ai la chance d'avoir un appartement à ma disposition à Sète, ce qui me permet de les recevoir", a confié Charle Lelaure à nos confrères de Télé Loisirs.