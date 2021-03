Ingrid Chauvin amaigrie : ses fans tirent la sonnette d'alarme, elle réagit en images

La silhouette d'Ingrid Chauvin inquiète les internautes. Ces derniers mois, depuis l'annonce de sa rupture avec son mari Thierry Peythieu plus précisément, en novembre 2020, l'actrice de Demain nous appartient s'affiche de plus en plus mince. Les commentaires de fans inquiets se multiplient, et avec l'aide d'un camarade de tournage, la maman du petit Tom (3 ans et demi) répond aux inquiétudes.

Lundi 15 mars 2021, Ingrid Chauvin s'est saisie de son compte Instagram pour se montrer rassurante quant à son état de santé et sa perte de poids surtout. En story sur le réseau social de partage d'images, elle a republié une vidéo de son camarade Charles Lelaure qui incarne Xavier Meffre dans Demain nous appartient. Le duo se filme en coulisses du tournage de la série de TF1 et la belle blonde de 47 ans s'affiche de la nourriture en bouche. "Pas d'inquiétude, elle mange !", écrit le comédien en légende. De son côté, Ingrid Chauvin complète : "Et je mange encore..."

Une vidéo qui devrait rassurer les quelques followers inquiets. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'actrice évoque sa perte de poids fulgurante et tente de prouver à ses fans que tout va pour le mieux. Sous une photo datée du 28 janvier 2021, sur laquelle elle apparait les joues creusées, le regard vide et amaigrie, Ingrid Chauvin a reçu bon nombre de commentaires d'internautes tourmentés par son état. "Ne vous inquiétez pas, je vais bien et je vais, j'en suis sûre, me remplumer très vite", écrivait-elle.