Demain nous appartient : Deux acteurs vont devenir parents, photos du baby bump

La famille de "Demain nous appartient" va s'agrandir ! Laura Mathieu est enceinte et elle l'a dévoilé avec des photos. Comme on le découvre, sa grossesse est déjà bien avancée et le papa du bébé n'est pas n'importe qui...

Il a incarné Yann Le Priol, un lieutenant de police qui avait assuré la sécurité de Chemsa Benkieff qui a depuis été assassinée dans la série.