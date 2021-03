Demain nous appartient : Une actrice annonce sa grossesse, photo de son baby bump

En voilà une bonne nouvelle ! Kenza Saïb-Couton, l'interprète de Soraya Beddiar dans la célèbre série de TF1 Demain nous appartient est enceinte ! Elle a fait cette annonce sur Instagram, le 5 mars 2021.

C'est le corps mis en valeur dans une sublime robe blanche avec des coeurs rouges qu'elle a dévoilé son baby bump naissant. La jolie brune qui est couple avec un autre comédien, Arnaud Baillet, a posté le message suivant : "J'ai sorti ma plus belle robe à coeurs pour vous annoncer cette nouvelle PLEINE D'AMOUR. Un petit secret que j'ai gardé bien au chaud pendant plus de 5 mois, mais que je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Pardonnez mon absence ces derniers temps, mais c'était pour la meilleure cause du monde. #bientot3 #babybump #momtobe #cacahueteenroute", a-t-elle écrit.