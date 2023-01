Demain nous appartient : Une actrice pose entièrement nue, les internautes subjugués par cette "oeuvre d'art"

Raphaële Volkoff a donc assurément trouvé son public en rejoignant le casting de Demain nous appartient en 2020. Pourtant, au départ, elle n'était pas partie pour rester bien longtemps. "À la base, je devais rester deux semaines, être la méchante de l'arche, et partir. Et ça fait deux ans et demi que je suis là", a-t-elle déjà confié.

Les scénaristes de la fiction ont finalement décidé de la faire évoluer auprès de Sara (jouée par Camille Genau), avec qui elle forme un couple très amoureux. Il est même devenu l'un des plus emblématiques de la série. Et les choses avancent bien entre ces deux personnages qui se sont dit "oui" lors d'un épisode et qui attendent leur premier enfant, avec Bart (alias Hector Langevin). "Je peux vous dire que c'est censé bien se passer avec le bébé, je vous rassure (rires). Ça va changer plein de choses avec Bart, et pour nous aussi en tant que comédiens, car tourner avec un bébé sur le plateau, ça va être quelque chose (rires). Une expérience de plus", a déclaré Camille Genau pour Allociné.