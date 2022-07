Hector Langevin (Demain nous appartient) en couple : photos de sa nouvelle compagne "incroyablement belle"

La dernière histoire d'amour qu'on prêtait à Hector Langevin remonte au début de l'année 2021. À cette époque, le jeune comédien fréquentait une certaine Bérénice Derosi. Cette française d'origine italienne et polonaise évolue dans le milieu artistique également. À en croire sa biographie sur les réseaux sociaux, la jeune femme est mannequin et comédienne. Elle a même été chroniqueuse dans l'émission The Live diffusée sur la plateforme Twitch... et présentée par Hector Langevin lui-même ! L'acteur ne s'est jamais exprimé sur leur rupture.

Dans Demain nous appartient, son personnage était quant à lui longtemps en couple avec Louise (jouée par Alexandra Naoum). Malheureusement, au mois de mai dernier, les fans du show ont dû lui dire adieu après qu'elle ait été empoisonnée au cours de son mariage avec Bart. Un épisode choc qui marquait donc le départ d'Alexandra Naoum de la série. Elle n'avait alors pas manqué d'adresser de tendres mots à son partenaire de jeu, lequel lui avait de son côté fait une magnifique déclaration.