Denis Podalydès papa de 2 enfants à plus de 50 ans, confidences sur sa paternité tardive

La magie d'être père, ce n'est qu'à 50 ans que Denis Podalydès y a goûté. Interviewé par le Journal du dimanche, l'acteur avait révélé en 2014 qu'il était devenu papa d'un petit garçon prénommé Georges. Si on ne connait pas l'identité de la maman, celui qui est sociétaire de la Comédie-Française confiait à quel point il était heureux de connaitre enfin le bonheur d'avoir un enfant. "Ces quinze dernières années, j'ai tout donné à mon travail. Mais depuis la naissance de cet enfant, le monde a changé. J'ai découvert une chose simple : les angoisses ne me concernent plus, elles se sont déplacées. Je ne suis plus seul à vivre avec moi-même. Le souci de soi s'est déplacé. Je ne suis plus au centre du cercle." a-t-il déclaré. Trois ans plus tard, l'acteur du film Embrassez qui vous voudrez devenait papa pour la seconde fois, d'une petite fille.

En 2021, Denis Podalydès a mis à l'honneur son fils George qui interprète le rôle de Gabriel dans le film Les deux Alfred (l'acteur partage également l'affiche avec son frère Bruno). Interviewé par Le Monde, il confiait à quel point le fait d'être devenu papa l'avait apaisé. "Ça me revenait beaucoup, le fait de ne pas en avoir. On me le rappelait : 'Alors ? Toujours pas ?' Ça me perturbait" a-t-il ainsi indiqué.

Un rêve qu'il a longtemps pensé ne pas pouvoir réaliser en raison de son manque d'assurance avec la gent féminine. Auprès des journalistes de ELLE, il avait ainsi révélé que ses rencards amoureux étaient souvent désastreux en raison de son état de stress lorsqu'il se trouvait seul face à une femme. "La situation amoureuse, le moment d'équivoque, me pétrifiait et suscitait même chez moi un problème clinique (...) J'étais pris de nausées ultra-violentes !" a-t-il ainsi révélé.

"Ça a été mon quotidien jusqu'à 25 ans. Pour éviter le malaise, j'étais obligé d'affadir la conversation, ce qui créait une sorte de perplexité chez la fille à qui j'avais quand même manifesté des signes d'intérêt très prononcés." a-t-il ajouté, expliquant qu'il devenait extrêmement ennuyeux lors de ses dates. "Moi qui étais plutôt amuseur en société, je devenais affreusement ennuyeux en tête à tête, je luttais, je luttais contre la nausée, et la fille ne comprenait rien." confiait-il avec amusement. Désormais papa, l'acteur a finalement réussi à séduire une femme qui a sûrement trouvé son extrême timidité très touchante.