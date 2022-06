Denise Richards et Charlie Sheen : leur fille de 18 ans se lance sur OnlyFans !

A chacun sa carrière ! Filles de comédiens, Sami Sheen a décidé de gagner sa vie d'une tout autre manière. Le lundi 13 juin 2022, la jeune femme, tout juste majeure, a effectivement annoncé via les réseaux sociaux qu'elle se lançait sur la plateforme coquine Onlyfans. Elle promet à ses abonnés un contenu exclusif, qui devrait apparaître en ligne deux ou trois fois par semaine, et incite les personnes à cliquer jusqu'à son compte à l'aide d'une photographie d'elle en maillot de bain, précisant : "venez si vous voulez en voir plus."

Tout ceci ne serait pas arrivé sous mon toit

Côté famille, cette voie professionnelle ne fait pas complètement l'unanimité. Charlie Sheen, qui a eu Sami Katherine avec Denise Richard en 2004, préfère d'ailleurs rejeter la faute sur son ex. "Elle a 18 ans et elle vit chez sa mère. Tout ceci ne serait pas arrivé sous mon toit, a-t-il assuré auprès de Page Six. Je ne condamne pas ce qu'elle fait, mais puisque je suis incapable de l'en empêcher, je la supplie de rester un minimum classe, créative et de ne pas sacrifier son intégrité."