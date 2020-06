Denise Richards infidèle ? Les détails salaces de Brandi, sa supposée maîtresse

Aux États-Unis, le confinement perdure. Mais il est un peu moins triste depuis que la dixième saison de l'émission The Real Housewives of Beverly Hills a commencé. Et on peut dire que les épisodes réservent leur lot de surprises. Comme vous le savez sans doute déjà, en y participant, Denise Richards a été soupçonnée d'avoir eu une relation extraconjugale avec Brandi Glanville. Si le fameux épisode n'a pas encore été diffusé, la chaîne Bravo TV a offert aux téléspectateurs un avant-goût de la séquence en dévoilant une bande-annonce de mi-saison.

Dans ces images, Brandi Glanville est sans filtre. Alors que la petite bande – composée de nos deux intéressées, mais aussi de Lisa Rinna, Garcelle Beauvais, Kyle Richards, Dorit Kemsley, Teddi Mellencamp et Erika Girardi – s'envole en direction de l'Italie, chacune décide de mettre les mauvaises tensions de côté. Jusqu'à ce que l'incident ne survienne. "Denise et Aaron sont en couple libre, explique la maîtresse supposée de l'actrice. Je l'ai b*isée, je me suis réveillée le lendemain matin, et elle m'a dit que son mari ne devait jamais être au courant ou il la tuerait." Vrai ou faux, cette altercation a provoqué le départ de Denise Richards, qui a posé un ultimatum à Bravo TV en demandant que ces images ne soient pas diffusées... en vain.