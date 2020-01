Denise Richards infidèle : a-t-elle trompé son mari avec une autre femme ?

Voilà qui met fin au débat. Depuis des semaines, Denise Richards est au coeur d'une rumeur folle à la suite de son départ de l'émission de télé-réalité The Real Housewives of Beverly Hills. Selon les membres de l'équipe et du casting, la comédienne de 48 ans aurait pris ses cliques et ses claques suite à la révélation d'une histoire d'amour secrète : celle qu'elle entretiendrait avec sa co-star, Brandi Glanville, "depuis des mois". Interrogé une énième fois sur ce sujet, son agent a clos l'affaire en affirmant au magazine People, le mercredi 8 janvier 2020 : "Ce n'est pas vrai". Voilà qui est plutôt clair.

Après avoir entretenu une relation très tumultueuse avec Charlie Sheen – à base de drogue, de violence et de prostituées –, Denise Richards a épousé le comédien américain Aaron Phypers. La cérémonie a eu lieu à Malibu en août 2018. Mais voilà, selon les informations du DailyMail, elle aurait légèrement transformé la vérité. Afin de séduire Brandi Glanville, elle aurait déclaré à qui voulait l'entendre qu'elle et son mari vivaient une union libre... jusqu'à ce que la vraie version des faits n'éclate au grand jour lors d'un séjour à Rome.

Les filles l'ont confrontée à la situation

Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes au sein de son mariage. "Denise n'arrêtait pas de dire à quel point son mari était génial, à quel point elle l'aimait et comment son pénis était large, explique un membre du staff. Clairement, elle a oublié ce pénis pour ce qu'on lui proposait d'autre au menu". Pour les biens de l'émission The Real Housewives of Beverly Hills, Denise Richards et Brandi Glanville se sont rendues en Italie en novembre dernier avec le reste du casting, composé de Lisa Rinna, Kyle Richards, Teddi Mellencamp, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais et Sutton Stracke. "Denise essayait de tout envoyer balader en agissant comme si elle était innocente, mais les filles l'ont confrontée à la situation. Elles ont lâché une véritable bombe."

Denis Richards, absente de la soirée de clôture

Difficile de savoir pourquoi Denise Richards à réellement quitté le tournage de The Real Housewives of Beverly Hills. Une chose est sûre, elle n'était pas présente à la soirée de clôture du show, selon les informations du magazine People. Ne reste, donc, qu'à regarder les épisodes de la prochaine saison, quand ils seront disponibles, pour connaître la vérité. Sacré coup de pub...