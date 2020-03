Dennis Quaid, 65 ans, et sa fiancée Laura, 26 ans : le mariage repoussé...

Sur le point, à 65 ans, de convoler en quatrièmes noces bientôt vingt années après son divorce d'avec Meg Ryan, Dennis Quaid va devoir patienter encore un peu avant de s'unir avec Laura Savoie, sa compagne âgée de 26 ans seulement : des sources proches du couple ont révélé à Us Weekly que la date du mariage est repoussée.

"Laura et Dennis reportent leur mariage et disent que c'est en raison de "problèmes de voyage", mais rien à voir avec le coronavirus", a ainsi appris le tabloïd américain, cinq mois après les fiançailles du couple. L'acteur américain, connu notamment pour ses rôles dans L'Enfer du dimanche, Wyatt Earp ou Le Jour d'après, avait fait sa demande en octobre 2019 au cours d'un séjour idyllique à Hawaï, présentant alors à sa belle une bague vieille de cinq cents ans.

Suite à la révélation de leur romance, en juin 2019, le vétéran d'Hollywood et l'étudiante de l'Université du Texas avaient été amenés à réagir aux critiques visant leurs quasiment 40 ans d'écart d'âge : "Je n'ai pas intentionnellement cherché quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi, s'était défendu Dennis Quaid dans une interview avec le quotidien anglais The Guardian, en novembre dernier. Je l'ai rencontrée lors d'une activité professionnelle et notre relation a évolué. On ne contrôle pas de qui on tombe amoureux. Je ne tombe pas facilement amoureux. Mais je ne peux pas laisser quelques personnes imposer leur pensée. J'ai été marié trois fois et c'est la dernière fois, je le sais. Je sens que j'ai vraiment ma partenaire pour la vie."

Effectivement, Dennis Quaid, qu'on verra bientôt dans la peau de l'ancien président Ronald Reagan dans un biopic signé Sean McNamara après l'avoir vu incarner Bill Clinton en 2011 dans The Special Relationship, a une certaine expérience en matière de mariage (et de divorce), mais aussi en termes de relations marquées par un écart d'âge : après avoir d'abord été l'époux de l'actrice P. J. Soles (Halloween) de 1978 à 1983 puis, de 1991 à 2001, celui de Meg Ryan, qui lui a donné un fils (Jack Quaid, 27 ans), il a brièvement fréquenté en 2001 la reine de beauté Shanna Moakler, qui avait 26 ans quand lui en avait 47, puis s'est mis en couple avec la Texane Kimberly Buffington, agent immobilier de son état, 31 ans au début de leur relation en 2003, avec laquelle il s'est marié en 2004. Le couple a accueilli en 2007 des jumeaux (Thomas et Zoe) nés par mère porteuse, avant que sa relation ne prenne l'eau et que, au terme d'un feuilleton riche en rebondissements et réconciliations, le divorce soit prononcé en 2018. Peu après, Dennis Quaid allait se consoler avec une nouvelle fort jeune conquête en la personne du mannequin Santa Auzina.