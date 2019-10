Dennis Quaid : À 65 ans, il s'est fiancé à une étudiante de 26 ans

Dennis Quaid est un homme amoureux et, malgré trois divorces, il n'a pas renoncé à épouser celle qui pourrait réussir à devenir la femme du restant de sa vie. Comme le rapportent les sites People et TMZ, l'acteur de 65 ans s'est fiancé à sa nouvelle compagne Laura Savoie, âgée d'à peine 26 ans.

Le site TMZ a mis la main sur une photo de l'acteur et sa belle, en vacances sur Turtle Bay à Oahu (Hawaï), représentant la jeune femme avec une bague au doigt. La photo a été prise vendredi 18 octobre 2019, quelques minutes seulement après la demande en mariage de Dennis Quaid. Le couple a pris la pose avec deux anonymes, qui eux-mêmes faisaient une fête de mariage sur l'île paradisiaque.

L'acteur a confirmé un peu plus tard l'heureuse nouvelle, profitant d'une rencontre avec la presse alors qu'il faisait la promotion de son dernier film intitulé Midway. "J'avais la bague dans ma poche. C'était plus ou moins un plan prévu depuis environ un mois et demi. Je voulais faire cela discrètement. Elle prenait un selfie de nous et j'ai mis la bague devant l'objectif et j'ai demandé : 'Veux-tu m'épouser ?' Et elle est tombée à la renverse. Cela a eu lieu au point le plus au nord d'Oahu. C'était plutôt spontané. Cela a été une énorme surprise pour elle", a-t-il confié à Extra dans des propos rapportés par People.

Il s'agira du quatrième mariage de Dennis Quaid. Dans le passé, il a été marié à Pamela Jayne Soles, à l'actrice Meg Ryan (avec qui il a eu un fils, Jack Henry Quaid, né en 1992), ainsi qu'à Kimberly Buffington (avec laquelle il a eu les jumeaux Thomas Boone et Zoe Grace, nés en 2007 par mère porteuse).

Dennis Quaid fréquente Laura Savoie depuis le printemps dernier. En août, ils ont notamment été vus en vacances en Italie. La jeune femme, originaire de St. Louis dans le Missouri, est actuellement étudiante à l'université du Texas à Austin et doit être diplômée en 2021... Avant cela, l'acteur est longtemps sorti avec Santa Auzina.