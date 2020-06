Dennis Quaid : L'acteur de 66 ans s'est marié à Laura Savoie, 27 ans

La pandémie de Covid-19 avait forcé Dennis Quaid et Laura Savoie à repousser la date de leur mariage. L'acteur de 66 ans et sa nouvelle compagne de 27 ans se sont mariés dans un resort luxueux de Santa Barbara, le 2 juin 2020, comme ils viennent de le révéler à People.

Au départ, ils avaient prévu une cérémonie romantique à Hawaï, ainsi qu'une réception avec la famille et les amis à Nashville. Ils se sont fiancés en octobre dernier.

Un quatrième mariage réussi

elle était la plus sublime des mariées", s'est émerveillé l'acteur de À nous quatre, qui portait pour l'occasion un costume Lors de la cérémonie célébrée en Californie, le 2 juin dernier, Laura Savoie et Dennis Quaid avaient opté pour un jeu d'alliances signées Bulgari. "J'ai juste regardé dans ses yeux,", s'est émerveillé l'acteur de À nous quatre, qui portait pour l'occasion un costume Hugo Boss . Laura Savoie, une doctorante, portait un bouquet de roses et de lilas. Elle a été très émue de se marier et de voir ce que le mariage "signifie vraiment, rassembler deux vies ensemble".

Laura et Dennis se seraient rencontrés à un événement professionnel et ils ont commencé à sortir ensemble en mai 2019. "C'était l'amour au premier regard", a même confié l'acteur, qui a été marié trois fois auparavant. Originaire de St Louis (Minnesota), Laura Savoie a été majeure de sa promotion à la Pepperdine University et vient de décrocher un master en comptabilité à l'université de Notre Dame. "J'adore juste qui elle est en tant que personne. Son caractère, son intelligence et bien évidemment sa beauté. Et son point de vue sur le monde", a développé Dennis Quaid.

Son épouse est tout aussi éprise. "Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait autant la vie. Rien ne peut l'atteindre. Le fait de pouvoir vivre ma vie avec quelqu'un qui aime autant vivre est très inspirant. Ça change ma perspective et m'apporte beaucoup de joie chaque jour", a tendrement confié Laura Savoie.

Il s'agit là du quatrième mariage de Dennis Quaid, qui a été uni par le passé à P.J Soles, Meg Ryan - avec qui il a eu un fils Jack (28 ans) - et à l'agent immobilière, Kimberly Buffigton. Avec sa dernière épouse, il a accueilli des jumeaux, Zoe et Thomas (12 ans).