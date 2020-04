Derek Jones : Mort à 35 ans du guitariste de Falling In Reverse

Derek Jones, le guitariste du groupe Falling in Reverse est décédé à l'âge de 35 ans. Pour l'heure, les causes de sa mort ne sont pas connues. Le chanteur du groupe, Ronnie Radke, a confirmé cette bien triste nouvelle sur Instagram mardi 21 avril 2020, en publiant plusieurs photos de son ami.

"Je n'oublierais jamais quand tu es venu me chercher en prison dans ton vieux tour bus pour lancer Falling in Reverse. Ton esprit sera dans les chansons que j'écris à jamais. Repose en paix Derek Jones. J'ai le coeur brisé", a écrit le chanteur de 36 ans.

Avant de co-fonder Falling in Reverse en 2008, Derek Jones était le guitariste de A Smile From the Trenches. Il a joué dans les deux groupes jusqu'en 2010, où Ronnie Radke est sorti de prison après avoir servi une peine de deux ans pour avoir enfreint sa liberté conditionnelle. Avec Nick Rich, Gilbert Catalano et Anthony Avila, les deux amis avaient sorti leur premier album The Drug in Me is You, en 2011. Ils sortiront quatre projets jusqu'en 2017.

En 2015, Derek Jones avait annoncé ses fiançailles avec sa petite-amie, Cristina Cetta. Après s'être battue huit mois contre un cancer, elle est malheureusement décédée en novembre 2019. Le groupe avait alors annulé sa tournée d'automne prévue pour cette année.