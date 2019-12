Des chiffres et des lettres, des tirages truqués ? Laurent Romejko se livre

Samedi 30 novembre 2019, Bruno Guillon et Stéphane Bern proposaient l'émission Deux heures de rires et d'émotions, sur France 2. Accompagnés d'invités, les animateurs sont revenus sur des moments forts de télévision, l'occasion pour Laurent Romejko de faire une belle confidence sur le plateau.

Depuis 1992, le présentateur de 55 ans est aux commandes du programme Des chiffres et des lettres, sur France 2 puis sur France 3 (depuis 2006). Et, depuis toutes ces années, Laurent Romejko a eu le droit à des séquences cultes lors des tournages. Comme les moments durant lesquels les lettres tirées au sort donnaient des résultats aussi étonnants qu'hilarants. Les candidats ont notamment pu voir s'afficher "MABITE" ou "CULCRASSEU" sur leur écran, des propositions qui avaient provoqué quelques rires sur le plateau. Si l'on pensait que cela était dû au hasard, il se pourrait qu'il n'en soit rien.

Le papa d'Anne (26) ans, Mathilde (24 ans) et Louis (19 ans) a en effet confié à Bruno Guillon et Stéphane Bern que, selon lui, un assistant de l'époque pouvait être à l'origine de ces situations cocasses : "Actuellement, c'est l'ordinateur qui tire au sort donc le tirage des lettres est totalement aléatoire. Mais, il y a plusieurs années, on avait des sabots de croupier. Et quand les candidats demandaient les lettres, ils alternaient toujours 'Consonne', 'Voyelle', 'Consonne', 'Voyelle'. Sincèrement, je peux vous le dire aujourd'hui, je soupçonne très fortement l'assistant qui travaillait à l'époque de bien placer les lettres pour qu'il y ait ce qu'on a pu voir." Et on le remercie si c'est bel et bien le cas !