Desireless "a du mal à marcher" : une célèbre chanteuse fait des révélations sur sa santé

Dans son émission Chez Jordan, l'animateur Jordan De Luxe recevait la chanteuse Sloane, qui s'était fait connaître dans les années 80 pour son duo avec Peter (Jean-Pierre Savelli de son vrai non, ndlr). Cette dernière a notamment évoqué la raison pour laquelle sa célèbre amie Desireless, interprète du tube Voyage voyage, refusait systématiquement de faire des interviews. "Elle est écoeurée, les télés, les galas, elle ne veut plus rien faire... Elle en a marre. Elle en a eu marre un jour. Et tac, elle a coupé", a-t-elle expliqué, avant de révéler que la star de 70 ans est gênée par des soucis de santé. "Un jour, elle est tombée, elle s'est fait très mal. Elle a eu du mal à marcher", a-t-elle ajouté.

Des révélations inédites donc. En revanche, cette volonté de se retirer de la sphère médiatique, Desireless l'avait déjà exprimée dans un entretien avec le magazine France Dimanche, il y a plusieurs années. "En 1995, j'ai décidé de fuir le monde du show-business. Je vivais en région parisienne et je n'en pouvais plus de tout ce stress que nous impose ce milieu", expliquait-elle, avant d'évoquer son couple avec un certain Thierry.

J'ai retrouve ce goût d'aimer

"J'ai retrouvé ce plaisir et ce goût d'aime r avec Thierry, ancien imprimeur à Nice et d'origine corse. Nous sommes complémentaires, regardons ensemble dans la même direction, en partageant les bonheurs de la vie. Il n'hésite pas à me dire sa façon de voir les choses. Il aime ma musique, mais j'espère que c'est surtout moi qui l'intéresse !" avait-elle déclaré, elle qui est également maman d'une fille, née de son ancienne relation avec un prénommé François.

A noter qu'en 2018, elle publiait sur sa chaîne YouTube un documentaire intitulé Un autre espace, relatant son parcours de 2013 à 2017 à travers des interviews de proches et des images de sa vie quotidienne. Elle s'est également lancée dans l'écriture puisqu'elle a déjà publié deux livres autobiographiques ainsi qu'un manuel de relaxation et de méditation.