Desperate Housewives - Eva Longoria : Mort de l'actrice qui la doublait

Si son visage n'était pas très connu du grand public, sa voix, elle, était reconnaissable entre mille ! Et pour cause, l'actrice et doubleuse Odile Schmitt était la voix française de l'actrice américaine Eva Longoria. Elle est malheureusement morte mardi 24 mars 2020.

C'est le metteur en scène de théâtre Marc Saez - qui avait travaillé avec elle sur Les Feux de la Gloire ou Amour, Gore et Beauté -, qui a annoncé la mort d'Odile Schmitt dans un long message posté sur Facebook. "Ma belle amie. Quand je suis venu avec Véronique te voir à l'hôpital, c'était il y a un mois de ça, et que ça n'allait pas très fort, je pensais te voir pour la dernière fois. Je t'ai dit tout l'amour que j'avais pour toi. J'aurais tant aimé avoir une baguette magique pour te redonner toute cette énergie que tu as tant de fois transmise aux autres sans t'économiser. (...) J'ai dû verser toutes les larmes de mon corps tant te voir partir était cruel", a-t-il écrit. Le metteur en scène a ensuite expliqué qu'Odile Schmitt avait changé d'hôpital, refait des analyses et qu'une lueur d'espoir avait regagné son coeur pour finalement disparaître cruellement peu de temps après.

"Et puis cette rechute... le coma... ta disparition... Je ne veux tellement pas y croire... Pas toi, Didille... Ce soir, mes yeux sont rouges de trop pleurer, mon coeur broyé par le chagrin. (...) J'aurais tant aimé te voir encore et encore, entendre ton rire, et perdre mes cheveux au fil des ans, tandis que les tiens seraient peu à peu devenus de la même couleur que la perruque que tu portais. Tout le monde t'aurait dit que vieillir t'allait bien, que tu étais splendide, que ça faisait ressortir ton regard, j'aurais tellement aimé... Tu es en nous à jamais, Odile, parce que les anges ne disparaissent pas, ils survolent notre monde si souvent médiocre pour l'illuminer de leur bonté", a-t-il douloureusement ajouté.

Un bel hommage pour Odile Schmitt, originaire d'Alsace, et qui avait mené une longue carrière de doubleuse, devenant, notamment, pendant des années la voix française d'Eva Longoria depuis le soap Les Feux de l'Amour jusqu'au succès mondial de la série Desperate Housewives en passant par le récent Dora et la Cité perdue au cinéma l'an dernier et ses diverses publicités pour L'Oréal. Elle avait aussi doublé Katherine Moennig ou Gina Torres, travaillé sur des jeux vidéo ou des séries d'animation. Comme comédienne, elle était aussi apparue dans Maigret et Nestor Burma à la télé ou dans la comédie Hollywoo au cinéma.