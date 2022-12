Deux joueurs de tennis français ont-ils fait le coming out "le plus mignon de la terre" ? Ces photos qui sèment le doute

C'est une nouvelle que l'on entend pas tous les jours dans le monde du sport, mais il se pourrait bien que Maxence Brovillé et Fabien Reboul forment le premier couple homosexuel en activité dans le monde du tennis. Sur son compte Instagram, le deuxième nommé vient de publier deux photos de lui et Maxence qui pourraient être interprétées comme un véritable coming out. Dans sa story, il a publié une première photo des deux hommes se regardant dans les yeux de près, avant d'en publier une seconde où ils semblent s'embrasser langoureusement. "Je ne suis pas tombé amoureux de toi, ton amour m'y a poussé", ajoute Fabien Reboul sur le cliché où il a tagué Maxence Brovillé en bas.

Une photo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et certains comptes populaires ont repris l'information, comme le journaliste Romain Burrel. "Il semble que les tennismen français Fabien Reboul et Maxence Broville viennent de faire le coming out le plus mignon de la terre sur Instagram. Ils formeraient le premier couple gay de l'histoire de l'ATP ou je me trompe ?", écrit-il sur son tweet, qui a déjà reçu plus de 5000 likes, mais pour certains, un doute subsiste. Plusieurs internautes remarquent que les deux hommes semblent s'embrasser au niveau du menton et la story de Fabien Reboul a rapidement été supprimée de son compte Instagram.

Les internautes doutent de la sincérité des deux hommes

"Ça sent le fake quand même", s'interroge l'un d'entre eux, tandis qu'un autre semble penser qu'il ne s'agit pas d'un vrai coming out : "À priori c'est du fake. Ils devraient avoir honte si c'est vraiment le cas. C'est pas drôle du tout." Fabien Reboul, classé 1288e en simple et 54e en double, a semble-t-il rapidement retiré les photos de sa story Instagram, mais aucun des deux hommes ne s'est exprimé.