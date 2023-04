Devenez aussi chic que Kate Middleton avec cette veste de blazer

Achetez ce blazer The Drop pour 52,90 € sur Amazon

La santé mentale des jeunes est une des préoccupations principales de la princesse de Galles. Preuve en est, elle a même créé sa propre association Shaping US. Elle s'est d'ailleurs récemment rendue dans le quartier des affaires de Londres la City, pour des rencontre et réunion communes. Pour l'occasion la jeune femme avait adopté l'allure de working girl typique, with a twist. Exit le noir, elle s'est tournée vers un blazer blanc aux épaules larges. Elle l'associait très simplement avec un jean skinny noir, un tee-shirt blanc et des escarpins noirs.

Pour être aussi élégante que Kate sans effort, foncez vers ce blazer The Drop. Son blanc immaculé ajoutera un chic certain à votre allure. Sa coupe longue permet en plus de s'adapter à toutes les morphologies. Votre silhouette sera en effet toujours allongée. On retrouve bien évidemment les revers caractéristiques de cette pièce. Le bouton, lui, est une subtilité qui permet de ceinturer la veste pour paraître plus formelle, lors d'un entretien par exemple. Pour laisser toute la place à cette sublime veste, optez comme Kate Middleton pour un ensemble casual avec un jean noir droit, un tee-shirt blanc et des bottines à talon.