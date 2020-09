Diane (Koh-Lanta 2020) : Epilation et esthétique, elle n'a rien laissé au hasard

Son départ de l'Ouest s'est fait dans les larmes et la haine. Mais dans Koh-Lanta, tout est possible. Diane a finalement réintégré l'aventure après le départ de Samuel, blessé au pied. C'est au sein de l'équipe du Nord qu'elle a fait son retour. Un retour express puisqu'elle a été directement été éliminée. Pour Purepeople.com, elle se livre sur cette deuxième aventure très courte.

Comment avez-vous vécu ce retour express ?

J'ai été choquée pour la deuxième fois. Très surprise, mais agréablement surprise de savoir que je réintégrais l'aventure. C'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde de revenir une deuxième fois. J'avais très à coeur de revenir en tout cas.

Lors du conseil surprise, qu'avez-vous pensé ?

C'était un conseil difficile parce que l'élimination était directe. Mais j'ai très vite compris leur choix pour le coup. C'était le choix le plus logique. J'aurais été surprise qu'ils me gardent. Samuel était parti déjà depuis quelques temps, ils étaient que tous les quatre. Donc finalement qu'ils perdent un élément ne changeait pas grand chose. J'ai compris et très vite accepté leur choix. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se découvrir et se connaître. En rôle inversé, j'aurais probablement fait la même chose. Après je ne vais pas mentir, bien sûr que j'avais espoir de rester. Je me suis bien intégrée, je me suis bien entendue avec eux, particulièrement les filles. Ce n'était pas facile d'arriver comme ça, tout était fait, ce n'était pas facile de se rendre indispensable ou utile. J'ai essayé de jouer ma carte.

Comment qualifieriez-vous l'ambiance au sein de l'équipe du Nord ?

Chez les Violets, il y a une belle entente, une belle ambiance. L'accueil a été très chaleureux, je suis bien tombée. Ils ont une très belle image, ils ont été top avec moi.

Estelle a été éliminée, qu'avez-vous ressenti ?

A ce moment-là, je n'ai plus trop senti grand chose. Je n'étais plus dans le jeu. Ma réaction qui était assez disproportionnée de la première fois, avec des sentiments démultipliés de haine, s'était envolée. Je ne ressentais plus du tout ça. Ce qui m'importait, ce n'était pas l'élimination d'Estelle mais plutôt de savoir que mes préférés restaient dans l'aventure. J'étais très contente de savoir qu'ils allaient continuer le chemin, j'avais envie qu'ils aillent le plus loin possible ensemble.

Vous aviez confié avoir fait un blanchiment dentaire avant le départ...

Je me suis dit qu'on ne pourrait pas se laver les dents ni se maquiller, on n'est pas très apprêtés... Du coup j'ai pensé à faire un blanchiment dentaire histoire d'avoir au moins un sourire sympathique (rires). J'avais aussi fait un peu de lumière pulsée pour les poils avant de partir parce que c'est vrai que c'est un sujet régulier sur Koh-Lanta. Ça a fonctionné, c'était pas mal ! En tout cas, le temps où j'étais sur l'île, mes poils n'avaient pas repoussés.

