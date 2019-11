Diane Kruger : à tout juste un an, sa fille lui mène déjà la vie dure

Il n'est pas toujours facile de gérer un enfant de bas âge. Et ce n'est pas Diane Kruger qui dira le contraire. Surtout lorsqu'il est l'heure des vacances. Car oui, la fête de Thanksgiving est actuellement célébrée par les Américains. Chaque année, tous les quatrièmes jeudis du mois de novembre, ils se réunissent en famille ou entre amis autour d'une dinde.

Diane Kruger et Norman Reedus se sont donc octroyés un petit break dans leur emploi du temps chargé. Et c'est bien sûr accompagnés de leur fille qu'ils ont décidé de quitter New York pour rejoindre la plage. Mais à seulement un an, l'adorable bébé semble être la source de beaucoup de stress pour sa maman. Sur Instagram, l'acteur de The Walking Dead s'est amusé à capturer une scène pour le moins cocasse. En plein vol, Diane Kruger apparaît dépassée par sa fille qui tente par tous les moyens de partir en vadrouille dans l'appareil. La main sur le visage et la mine épuisée, la patience de la jolie blonde de 43 ans est mise à rude épreuve. De son côté, Norman Reedus prend un malin plaisir à afficher sa moitié sur ses réseaux.

Heureusement, une fois arrivée à destination, Diane Kruger a retrouvé le sourire et la détente a pu commencer. Au programme : balades sur la plage et moments câlins avec Norman. Comblée, l'ex de Guillaume Canet n'a pas résisté à l'envie de leur faire une déclaration d'amour. "Je sais que tu ne te souviendras pas de ces balades, ni de ces conversations mais j'espère que tu te souviendras toujours de l'amour que je te porte et combien je suis reconnaissante de t'avoir dans notre vie. Je serai toujours pleine de gratitude envers Norman pour m'avoir donné un si merveilleux cadeaux et pour marcher main dans la main avec moi" a-t-elle partagé sur Instagram.

Diane Kruger a beau être sur un petit nuage, il s'agira certainement de son unique enfant. D'ailleurs, lors d'une interview accordée au magazine Marie-Claire en septembre dernier, elle confiait : "Je suis trop âgée. C'est tellement de travail que je suis parfois très fatiguée. Je suis très heureuse comme ça."