Diane Leyre (Miss France 2022) déjà transformée par amour : révélations sur sa dernière rupture

Dans la vie comme en amour, Diane Leyre est naturelle et sans filtre. Un sujet que Miss France 2022 a évoqué lors de son interview pour le magazine Paris Match (édition du 20 janvier). L'occasion pour elle d'évoquer l'un de ses anciens compagnons.

La belle brune de 24 ans peut se targuer d'être diplômée de l'Instituto de Empresa de Madrid, une des meilleures écoles de commerce d'Europe. Durant ces années, elle a rencontré un jeune homme qui l'a séduite. Tous deux ont fini par se mettre en couple. Ils avaient le même âge et, même s'ils ne parlaient pas la même langue, cela ne les a pas empêchés de faire plus ample connaissance. "Il était Libanais avec une culture différente, ça m'intéressait. Et on était à l'étranger, je manquais de repères, lui était rassurant. On avait un chien qu'on appelait Ohana qui veut dire 'famille'. Ensemble, on créait notre petite famille loin de la nôtre. C'était un garçon génial. J'étais très amoureuse, très heureuse avec lui, j'ai passé deux années merveilleuses", a confié Diane Leyre.

Ensemble, ils ont voyagé et l'admiratrice de Patrick Dempsey a vite appris l'anglais pour enlever la barrière de la langue. Mais cette belle histoire a fini par se terminer "sans conflits". "Il n'a rien fait de méchant, je n'ai rien fait de méchant, l'amour s'est essoufflé. En tout cas de mon côté. Je suis partie. Et comme je lui brisais le coeur, je ne me voyais pas lui enlever le chien avec. Je regrette chaque jour d'avoir laissé ma chienne. Elle, je n'avais pas décidé de la quitter !", a poursuivi Diane Leyre.

Les secrets pour séduire Diane Leyre

Cette histoire d'amour lui aura appris une chose. Elle ne le cache pas, elle "ne vivait que pour lui", au point de s'oublier. Elle reconnaît aussi qu'en amour, elle s'est sacrifiée. Mais, une fois partie, elle a bien vu qu'elle était redevenue autonome. Depuis, elle vit pour elle et par elle, non plus pour et par les autres. Son futur compagnon est donc prévenu, Diane Leyre est une femme indépendante.

Bien que cela ne la gêne pas de rester célibataire durant un an, elle a livré les secrets pour réussir à la séduire. Oubliez les mots doux, les poèmes ou les regards de braise. Cela ne fonctionne pas. "Les compliments me gênent beaucoup. (...) Je préfère quelqu'un qui me fait rire plutôt que quelqu'un qui me déclame un poème sur ma beauté. J'ai besoin de quelqu'un qui soit dynamique, rapide, comme moi", a-t-elle avoué à nos confrères de Paris Match. Pour l'heure, sa vie sentimentale est plus que calme. Elle n'a pas été draguée une seule fois depuis le début de son règne. Sans doute parce que le titre de Miss France en effraie plus d'un.