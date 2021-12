Miss France - Diane Leyre amoureuse d'un acteur américain : "Je sais qu'il est marié, mon coeur est brisé"

C'est beau de rêver... Si Diane Leyre a exaucé un de ses rêves en décrochant la précieuse couronne de Miss France 2022, il en reste un autre qui risque d'être plus compliqué à réaliser. A peine élue samedi 11 décembre 2021 au Zénith de Caen, la nouvelle Miss France a enchaîné les interviews. Cette jolie brune de 24 ans a notamment confié son coup de coeur pour un célèbre acteur américain auprès du Parisien et son édition du 13 décembre.

A la question de savoir ce qu'on pourrait lui souhaiter maintenant qu'elle a l'écharpe de Miss France, Diane Leyre n'hésite pas : "Je rêve de rencontrer Patrick Dempsey." Cette Parisienne et promotrice immobilière ajoute alors : "En plus, il fait de la course automobile et j'adore cela. Il participe tous les ans aux 24 Heures du Mans dans une Porsche." Peut-être la nouvelle reine de beauté sera-t-elle invitée à la 90e édition qui se tiendra les 11 et 12 juin ? En sa qualité de Miss France 2022, c'est tout à fait possible !

Si elle a une petite chance de rencontrer l'ex-star de la série Grey's Anatomy dans les prochains mois, mieux vaut ne pas s'attendre à un coup de foudre pour autant, monsieur étant marié à Jill, la mère de ses trois enfants, depuis maintenant 22 ans. "Bien sûr, je sais qu'il est marié, mais mon coeur est brisé. Cela n'empêche que dans une autre vie, j'adorerais dîner avec lui."