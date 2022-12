Didier Deschamps : Le salaire du sélectionneur révélé, le montant est astronomique !

Une nouvelle Coupe du monde et une nouvelle finale pour Didier Deschamps et ses hommes. Plus de quatre ans après le sacre en Russie, les Bleus échouent cette fois-ci au Qatar, battus par de valeureux Argentins au terme d'un match spectaculaire où Kylian Mbappé a encore brillé. Si l'on y ajoute la finale de l'Euro perdu à domicile en 2016, le sélectionneur de 54 ans possède un bilan impressionnant depuis son arrivée en poste en 2012. À tel point qu'il y a de bonnes chances pour qu'il prolonge l'aventure encore quelques années, comme les rumeurs l'annonce depuis quelque temps.

Malgré la déception de ce nouvel échec en finale et les célébrations argentines qui n'ont pas dû beaucoup plaire aux joueurs français, le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Gräet, a toute confiance en Didier Deschamps, surtout à la vue du salaire de ce dernier. L'Équipe vient en effet de révéler le montant des émoluments du sélectionneur, qui s'élèveraient à près de 2,5 millions d'euros brut par an ! Une somme folle à laquelle il faut également également ajouter un certain nombre de primes, dont les droits à l'image de 22 000 par match, sachant que les Bleus en dispute au moins 10 par année, il perçoit donc un minimum de 220 000 euros supplémentaire.

La Coupe du monde va lui rapporter gros !

Didier Deschamps va également percevoir, comme l'ensemble des joueurs et de son staff, une prime d'environ 290 000 euros de la part de la FFF pour son excellent parcours en Coupe du monde. Si l'on additionne tout cela, le mari de Claude Deschamps va donc percevoir sur l'année 2022 près de 3 millions d'euros ! Une somme colossale pour le père d'un grand garçon et on comprend mieux maintenant pourquoi il tient tant à son poste, pourtant ardemment convoité par son ancien coéquipier en sélection, Zinedine Zidane.

En attendant de savoir s'il va rempiler pour plusieurs années, Didier Deschamps peut déjà se satisfaire du très confortable salaire dont il bénéficie actuellement. Malgré la défaite et la tristesse de cette finale perdue, le sélectionneur devrait rapidement retrouver le sourire en consultant son compte en banque !