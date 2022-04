Didier Drogba : Son fils Isaac se volatilise dans d'étranges conditions...

C'est une disparition bien inquiétante que vient de révéler le club de Coimbra, basé au Portugal et qui accueille depuis septembre dernier Isaac, le fils de la légende Didier Drogba. Après une immense carrière qui l'a vu passer par l'OM avant de devenir la star de Chelsea pendant de nombreuses années, l'attaquant ivoirien aujourd'hui âgé de 44 ans fait partie des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Côté vie privée, l'attaquant de renom a longtemps été en couple avec Lalla Diakité, avec qui il a eu trois enfants, Isaac (21 ans), Iman (née en 2002) et Kieran (né en 2009).

Aujourd'hui, c'est l'aîné de ses enfants qui fait les gros titres après sa bien étrange disparition. Actuellement engagé avec le club de l'Academica Coimbra, le jeune homme n'a plus donné de nouvelles depuis plusieurs mois maintenant. "Il est resté avec nous durant une courte période. À un certain moment, en janvier je crois, il est venu me voir et m'a dit qu'il avait des examens scolaires en France, où il s'est inscrit. On est tombé d'accord sur une date de retour et il n'est jamais revenu. À l'heure où nous parlons, nous n'avons plus eu de nouvelles", révèle Miguel Carvalho, entraîneur des U23 du club portugais au média ZeroZero.

Il nous a dit qu'il allait passer un week-end en famille en France et il n'est pas revenu

Injoignable et toujours pas revenu au Portugal, le fils de Didier Drogba n'a pourtant pas donné signe de vie à son club. Élément inquiétant, il a même laissé plusieurs de ses affaires dans une maison du centre-ville qu'il occupait avec certains de ses coéquipiers. "Isaac a vécu avec nous pendant quelques mois, on l'a bien accueilli, il nous a dit qu'il allait passer un week-end en famille en France et il n'est pas revenu. Sincèrement, je ne sais même pas s'il va revenir", a indiqué Matheus Palmério, qui partageait le logement avec lui.

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 120 000 abonnés, Isaac Drogba n'a plus posté de publication depuis le 15 décembre 2021 où il apparaît sur plusieurs photos dans une ville qui pourrait être Paris. Son père ne s'est pour l'heure pas encore exprimé sur le sujet et il semble difficile de dire où le jeune homme se trouve actuellement.