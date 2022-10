Didier Drogba avec sa sublime compagne Gabrielle : duo chic pour le Ballon d'Or

La cérémonie du Ballon d'Or qui s'est tenue hier soir au théâtre du Châtelet a encore réservé son lot de moments forts. Star incontestée de la soirée, Karim Benzema est reparti avec le trophée suprême, le premier de sa carrière, qui récompense une saison incroyable avec le Real Madrid et l'équipe de France. Venu avec toute sa famille, son fils Ibrahim et son ex femme Cora, l'attaquant des Bleus a offert un discours émouvant face aux caméras, remerciant notamment ses deux idoles, Zinedine Zidane et Ronaldo. Pour animer la soirée, les organisateurs ont fait confiance une année de plus à l'un des plus grands joueurs des 20 dernières années, Didier Drogba.

Gloire de l'Olympique de Marseille, l'ancien attaquant de 44 ans est aux manettes de la soirée comme présentateur principal de la cérémonie depuis 2019 et si ce n'est pas son métier de base, il semble très à l'aise. Pour le soutenir hier soir, le sportif a pu compter sur la présence de sa compagne, Gabrielle Lemaire. Sur le tapis rouge, ils ont posé en amoureux et la jeune femme était tout simplement sublime dans une robe très chic (les photos sont à retrouver sur le diaporama).

Didier et Gabrielle, un couple fait pour durer

Sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 17 000 abonnés, Gabrielle Lemaire, qui se définit comme stratège politique, a publié plusieurs photos d'elle et Didier Drogba lors de la soirée. Elle a terminé avec une courte vidéo où elle souhaite une bonne nuit à ses abonnés après cette belle et longue cérémonie. Tout se passe pour le mieux entre l'ancien footballeur et la belle brune, de quoi oublier Lalla Diakité, avec qui il a passé plus de 20 ans de vie commune. Ensemble, ils ont eu trois enfants, dont le jeune Isaac, qui a beaucoup fait parler de lui en avril dernier.

