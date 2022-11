Didier Drogba victime d'un violent cambriolage : sa femme se fait dérober une somme folle

C'est un fléau qui n'est pas près de s'arrêter étant donné les sommes incroyables qui circulent dans le monde du football. Depuis plusieurs années maintenant, les stars du ballon rond sont victimes de cambriolages à leur domicile. La plupart du temps, les malfaiteurs attendent que le joueur en question soit en plein match pour tenter de lui dérober des biens, mais il n'y a pas vraiment de règles dans ce genre d'affaires... Parmi les joueurs les plus ciblés, on retrouve bien évidemment les footballeurs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, mais le phénomène existe un peu partout et même David Beckham en a fait les frais il y a quelques mois.

Ancienne gloire du football et considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire, Didier Drogba est désormais un homme à la retraite. Après avoir fait rêver les fans du monde entier, il profite de son après-carrière pour faire une belle reconversion dans les médias. Il est d'ailleurs le présentateur attitré de la cérémonie du Ballon d'Or depuis plusieurs années maintenant. Côté vie privée, il s'est marié en 2011 avec Lalla Diakité, mais le footballeur a annoncé leur séparation il y a deux années maintenant. Ayant des attaches en France, son épouse avait stocké dans un box plusieurs valises et sacs de "grande marque bourrés de vêtements et chaussures de luxe", comme l'explique RTL, ce box contenant toutes ces affaires a été fracturé.

Plusieurs valises Louis Vuitton dérobées

D'après nos confrères, début novembre, une équipe de cambrioleurs s'est introduite dans le box de la société Shurgard afin de dévaliser les biens de la femme de Dider Drogba. Les malfaiteurs seraient partis avec environ 100 000 à 200 000 euros de biens, d'après les estimations de la police. Dans les faits, l'équipe, qui avait visiblement accès à des codes personnels de clients, serait repartie avec "au moins six valises Vuitton, une malle Vuitton, un sac du même couturier, et d'autres valises et sacs bourrés de vêtements et de chaussures de luxe".

Une bien mauvaise nouvelle pour Didier Drogba, dont l'épouse Lalla Diakité s'est rendue sur place pour constater le vol.