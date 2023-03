Didier Drogba bientôt papa avec la bombe Gabrielle : micro bikini et robe moulante... pour exposer son baby bump

Peu de joueurs africains ont eu un impact aussi important que Didier Drogba, qui restera longtemps l'un des plus grands talents du continent. Aux côtés de joueurs comme Samuel Eto'o ou Mohamed Salah, l'ancien attaquant de Chelsea est considéré comme une légende en Afrique et dans son pays, la Côte d'Ivoire, il est tout simplement l'idole du peuple. Le champion, passé par l'Olympique de Marseille, a arrêté sa carrière en 2018 et depuis il est très présent au sein des instances du football, comme la FIFA, mais également en dehors, puisqu'il est ambassadeur de l'OMS pour le sport et la santé.

Ce samedi 11 avril est d'ailleurs une journée très importante pour Didier Drogba, puisqu'il fête aujourd'hui ses 45 ans. L'occasion pour le natif d'Abidjan de célébrer ça en compagnie de la belle Gabrielle Lemaire, sa nouvelle amoureuse. Pendant longtemps, l'ancien footballeur a été marié à Lalla Diakité, qu'il a épousée en juin 2011 et avec laquelle il a eu 3 enfants, dont son aîné Isaac, qui a fait parler de lui l'an dernier. Mais désormais, il partage la vie de la fille de l'ex-président de la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire, qui se montre très active sur les réseaux sociaux.

Un bébé qui ne devrait plus tarder à arriver !

Suivie par plus de 30 000 abonnés sur Instagram, Gabrielle Lemaire, qui se décrit comme une entrepreneuse, se montre active et aime bien partager des photos d'elle et de Didier Drogba. Mais depuis quelque temps, elle n'hésite plus à montrer son beau ventre rond, puisqu'elle devrait prochainement accoucher du premier enfant du couple. Déjà mère d'une petite fille, si l'on en croit les photos qu'elle partage sur son compte, la belle blonde a partagé plusieurs photos d'elle en bikini en janvier dernier et on peut constater que sa grossesse est déjà bien avancée. Elle a récidivé le 15 février dernier, dans une robe moulante rose qui laisse apparaître un ventre très proéminent !