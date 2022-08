Disparition d'une jeune fille de 18 ans : Jade "emmenée de force", les "raisons très sombres" évoquées par sa maman

Le 24 août, Karine Gélain, maman désespérée face à la brutale et terrible disparition de sa fille, s'emparait de son compte Instagram pour pousser un cri de détresse. Femme importante dans le monde du cinéma et de la télévision, elle a tenté de se faire aider pour retrouver Jade, 18 ans, qui a disparu ce mercredi 24 août dans la nuit à Paris et n'avait alors toujours pas donné de nouvelles. Le vendredi 26 août, oh joie, Karine Gélain retrouvait sa fille, malheureusement en "état de choc", comme elle l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux. Que s'est-il passé ? Ce samedi 27 août, elle brise le silence, assure que Jade est "saine et sauve" et donne les premières explications.

"Il est difficile de tout expliquer sur les réseaux mais Jade et saine et sauve et ça c'est vraiment grâce à votre mobilisation qu'elle a pu être localisée, commence Karine Gélain. Je ne pourrais jamais assez vous remercier. Merci, merci, merci du fond du coeur." Elle continue afin d'en dire plus. "Pour vous en dire un peu plus quand même, elle n'a pas fugué, ni fait la fête, elle a été emmenée de force pour de très sombres raisons", révèle-t-elle dans ce post. "La police fait son travail et je ne dois divulguer aucune information pour l'instant, fait savoir la maman de Jade. Je vous tiendrais au courant. Merci encore à tous."

Jade "en état de choc"

"On vient de retrouver Jade, je vous en dis plus demain là je vais m'occuper de ma fille en état de choc, a-t-elle le vendredi 26 août, mettant fin au cauchemar. Merci pour votre mobilisation, c'est grâce à vos partages que l'on a localisée." Ce message sobre a permis aussi à Karine Gélain de remercier les gens pour leur mobilisation et leur faire savoir qu'elle était toujours avec "la police et les médecins". Car lorsque Karine Gélain, femme plutôt importante dans le monde du cinéma et de la télé, où évolue sous les casquettes d'agent, directrice de casting, casteuse, s'est saisie de ses réseaux sociaux pour annoncer la triste et inquiétante disparition de sa jeune fille Jade, elle a pu compter sur un énorme soutien.