Jesta Hillmann très amincie après ses 2 grossesses rapprochées : avant/après frappant

Lors d'une interview pour Purepeople.com accordée pendant sa deuxième grossesse, Jesta Hillmann nous avait fait savoir qu'elle ne souhaiterait justement pas perdre de temps avant de se remettre en forme. "Cette fois, je compte prendre le 'problème' directement en charge pour éviter que ça s'installe et que ce soit encore plus difficile. Je vais me remettre dans mes recettes, je vais me remettre à courir tous les deux jours, reprendre une routine sportive et manger équilibré mais sans faire de régime parce que je vais allaiter", annonçait-elle. Une motivation qui a payé !