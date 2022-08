Disparition d'une jeune fille de 18 ans : Jade a été retrouvée en "état de choc", révélations de sa maman

Depuis le mercredi 24 août, une maman est désespérée, face à la terrible disparition de sa fille. Sur les réseaux sociaux, Karine Gélain, femme importante dans le monde du cinéma et de la télévision, a tenté de se faire aider pour retrouver Jade, 18 ans, qui a disparu ce mercredi 24 août dans la nuit à Paris et n'a toujours pas donné de nouvelles. Mais ce vendredi 26 août dans la nuit, miracle : elle l'a retrouvée. Malgré tout comme décrite par sa maman sur une story Instagram partagée dans la soirée de vendredi, Jade est en "état de choc". Que s'est-il passé durant ces tragiques et interminables 48 heures ?

"On vient de retrouver Jade, je vous en dis plus demain là je vais m'occuper de ma fille en état de choc, écrit Karine Gélain, en story. Merci pour votre mobilisation, c'est grâce à vos partages que l'on a localisée." Un message sobre qui révèle néanmoins qu'il a dû se passer quelque chose d'assez grave pour que la jeune femme de 18 ans se retrouve dans cet état. "Nous sommes toujours avec la police et les médecins", explique ensuite la maman de Jade. Soulagée d'avoir retrouvé sa fille, elle tient à nouveau à remercier les gens pour l'avoir accompagnée dans ce terrible moment. "J'ai pas de mots pour vous remercier", conclut-elle. Depuis 11 heures, moment où elle a posté ces deux story, Karin Gélain n'a pas donné plus d'informations.

Ne pouvant pas compter tout de suite sur l'aide de la police (comme la jeune fille est majeure, la loi recommande d'attendre 48h), Karine Gélain a posté une annonce difficile sur Instagram, grâce à laquelle elle a pu la localiser, comme elle le fait savoir ce jour. "Ma fille Jade ne m'a pas donné signe depuis hier elle m'a envoyé un message à 21h30 pour me dire qu'elle rentre depuis plus rien, a-t-elle déclaré. Téléphone éteint, elle ne s'est pas rendue à son travail, ce matin, ça ne lui ressemble pas. Je suis anéantie, elle porte un jean Levis et un débardeur à rayures vertes. Elle était dans le marais vers Hôtel de Ville". Une annonce qui n'est pas restée lettre morte, des dizaines de personnalités l'ont repartagée.

Hélène Sy, Vanessa Demouy, Jamel Debbouze... de nombreuses personnalités répondent à l'appel

Karine Gélain est une femme plutôt importante dans le monde du cinéma et de la télé, elle évolue sous les casquettes d'agent, directrice de casting, casteuse. Elle a pu grâce à ça compter sur le soutien de célébrités comme les acteurs Jamel Debbouze, Veronika Loubry, Vanessa Demouy, Samuel Le Bihan mais aussi David Douillet ou encore Laurie Cholewa, Koxie et Hélène Sy. De nombreuses influenceuses ont aussi partagé cette recherche, et leurs grosses communautés ont pu découvrir cette terrible histoire, parmi elles Jesta, ancienne finaliste de Koh Lanta.

Jeudi soir, Karine Gélain était toujours sans nouvelles. "Voici mon dernier recours : mon instinct de maman me dit que ma fille est en danger. Y aurait-il des personnes pour m'aider à chercher ma fille Jade ? Aux dernières nouvelles, elle se trouvait sur les quais lors de son dernier message", a-t-elle écrit à ce moment-là. Mais ce vendredi 26 août, elle a finalement retrouvé sa fille Jade.