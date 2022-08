Disparition de Jade, sa mère traitée de menteuse : "Contrainte et forcée", elle dévoile des preuves

Le fait divers s'est transformé en polémique pour Karine Gelain, influente directrice de casting, agent artistique et casteuse. En cause ? La puissance des réseaux sociaux qui ont permis autant de relayer la disparition de sa fille, Jade, que d'envenimer la situation avec des soupçons de mensonges et de buzz. La mère en détresse a donc de nouveau saisi son compte Instagram pour dévoiler des preuves.

Tout a commencé le 24 août 2022. Ce jour-là, Karine Gelain a publié sur Instagram - où elle se présente au nom de Karin Gelain - un appel à l'aide concernant sa fille Jade, âgée de 18 ans, dont elle était sans nouvelles. Un message relayé par de nombreux contacts de cette maman en détresse, parmi lesquels Pierre Niney ou encore Helène Sy. Quatre jours après, elle a été retrouvée saine, mais sous le choc après avoir été "emmenée de forces" : "Pour vous en dire un peu plus quand même, elle n'a pas fugué, ni fait la fête, elle a été emmenée de force pour de très sombres raisons. La police fait son travail et je ne dois divulguer aucune information pour l'instant."

Cependant, l'affaire a pris une autre ampleur quand des soupçons sont nés sur la véracité de l'incident. Capucine Anav avait ainsi déclaré sans détour en commentant sa publication : "J'espère sincèrement madame Karin Gélain que vous nous prenez pas pour des cons avec des histoires aussi graves." Karine Gelain a décidé d'apporter une première série de détails pour démentir tout "buzz" ou mensonge, confirmant que sa fille avait bien fugué il y a deux ans et que depuis, elle devait informer sa mère de tout déplacement. "J'ai donc lancé une alerte sur les réseaux afin d'avoir le plus rapidement possible des informations pour ne pas revivre les événements traumatisants de 2020", avait-elle précisé.

Face au déferlement de critiques voire de haine qu'elle a reçu, la casteuse a donc publié de nouveaux éléments en story : une photographie du procès-verbal de sa fille, confirmant qu'elle s'est bien rendue à la police pour qu'une enquête soit menée. "Contrainte et forcée de prouver que c'est vérité et que je n'ai pas menti. Pour les inspecteurs gadget, renseignez-vous, l'enquête est toujours en cours", a-t-elle écrit en légende du cliché. Une preuve suffisante pour calmer la situation ?