Disparition de Jade, 18 ans : Accusée de mentir, sa mère "sans voix" face aux lourdes allégations

Après une semaine de cauchemar pour Karin Gélain face à la disparition de sa fille Jade (18 ans) le 24 août 2022, le week-end annonçait un peu plus de sérénité puisque son enfant a été retrouvée quatre jours après. Mais la mère en détresse n'en a pas fini puisqu'elle a dû ce dimanche 28 août publier un message pour remettre les choses en clair. En effet, accusée d'avoir voulu créer un buzz en lançant un appel à l'aide qui a été relayé par une multitude de stars, l'influente personnalité du monde du cinéma a écrit un message pour répondre aux différentes allégations propagées sur les réseaux par des personnes "détentrices de leur vérité".

Karin Gélain a confirmé que Jade a déjà fuguée il y a deux ans et qu'elle avait déjà demandé de l'aide dans cette situation. "Suite à cette épisode il a été convenu avec Jade que tant qu'elle habitait avec moi, elle m'informait dès qu'elle rentrait après 21h. La nuit du 24 au 25, Jade n'est pas rentrée, son téléphone éteint... J'ai paniqué. Jade n'avait jamais failli à sa parole depuis 2020, j'ai donc lancé une alerte sur les réseaux afin d avoir le plus rapidement possible des informations pour ne pas revivre les événements traumatisants de 2020", a-t-elle tenu à préciser.

Après avoir remercié la multitude de personnes qui ont permis que la jeune femme soit retrouvée, en état de choc mais sauve, Karin Gelain pointe du doigt les attaques qu'elle a reçues : "Je suis sans voix par le déferlement de haine provoqué par des personnes qui supputent des réalités. J'ai été surprise d'apprendre ainsi qu'une adolescente ne pouvait jamais disparaître sans donner signe de vie plus d'une fois dans sa vie. Je suis vraiment attristée que des personnes puissent trouver du plaisir à m'insulter et me menacer je vous plains sincèrement." Précisant qu'une enquête est en cours sur les circonstances de sa disparition, elle a ensuite mis en privé son compte Instagram pour pouvoir souffler et prendre du recul, avant de le remettre à disposition du public pour pouvoir s'exprimer.