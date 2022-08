Disparition d'une jeune fille de 18 ans : Jade déjà disparue il y a 2 ans ? Capucine Anav fait une révélation choc

Après la disparition inquiétante de sa fille Jade, 18 ans, mercredi 24 août, Karine Gélain s'est saisie de son compte Instagram, espérant profiter de son réseau, pour pouvoir mettre fin à ce cauchemar. Femme plutôt importante dans le monde du cinéma et de la télé, où elle évolue sous les casquettes d'agent, directrice de casting, casteuse, elle a partagé son cri du coeur. Et les stars, de Pierre Niney à Helène Sy en passant par Thylane Blondeau et Laeticia Hallyday, ont répondu en masse. Si bien que le vendredi 26 août, Karine Gélain annonçait avoir retrouvé sa fille, malheureusement en "état de choc", comme elle l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux. Alors que ce samedi 27 août, la maman a fait de nouvelles révélations quant à la disparition de Jade, révélant qu'elle avait été "emmenée de force" et évoquant des "des raisons très sombres", Capucine Anav fait un bien étrange révélation... mettant en doute son témoignage ?

"J'étais à fond dans cette histoire, j'ai même re-posté la disparition inquiétante de sa maman... mais après avoir vu sur Facebook qu'il y a 2 ans, elle avait déjà disparu de la même manière puis réapparu de la même manière aussi, je me pose des questions", partage ce samedi 27 août l'ancienne candidate de Secret Story. Celle qui s'apprête à donner naissance à son premier enfant dans les prochains mois continue : "J'espère sincèrement madame Karine Gélain que vous nous prenez pas pour des cons avec des histoires aussi graves." Des paroles lourdes qu'elle a apposées au dernier post de Karine Gélain, à propos des circonstances de la disparition de sa fille Jade.

Une disparition similaire... en 2020

En effet, sur Facebook, le 24 mars 2020, Karine Gélain partageait le post suivant : "On a eu des nouvelles plus ou moins rassurantes de Jade, elle est en vie on ne sait pas où elle est, nous espérons son retour prochainement." Puis un second, avec expliqué : "Après 7 jours interminables d'angoisse, Jade est à la maison, merci pour votre soutien et votre bienveillance, votre mobilisation. Merci du fond du coeur, j'essaie de vous répondre individuellement mais là je suis épuisée le contre coup." Des messages qui ne sont en effet pas sans rappeler la tragique situation que la maman de Jade vient de (re?)vivre. Mais peut-être que ces deux disparitions à deux ans d'écart ont un lien et qu'il s'agit de ces "raisons très sombres", que Karine Gélain évoque aujourd'hui. La maman de Jade a en effet bien précisé qu'elle ne pouvait en dire plus pour le moment, l'enquête étant toujours en cours. Il serait surprenant d'inventer de telles sombres histoires.

Depuis ce dimanche 28 août, Karine Gélain a décidé de passer son compte Instagram en privé.

Pierre Niney, Thylane Blondeau, Laeticia Hallyday... les stars se mobilisent

Dans sa terrible inquiétude, Karine Gélain a pu compter sur le soutien de célébrités comme les acteurs Jamel Debbouze, Veronika Loubry, sa fille Thylane Blondeau, Pierre Niney, Vanessa Demouy, Samuel Le Bihan mais aussi David Douillet ou encoreLaeticia Hallyday et Hélène Sy.