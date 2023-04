Dites oui au perfecto comme Tina Kunakey

Achetez ce perfecto Vero Moda entre 30,00 € et 38,18 € sur Amazon

Il ne faut parfois pas avoir froid aux yeux, ni froid tout court pour poser. Tina Kunakey l'a d'ailleurs prouvé plus que jamais. La jeune femme a en effet été photographiée dans les rues de Paris lors d'un shooting. Perchée sur une Ferrari 308, la mannequin portait un sublime perfecto noir ceinturé mettant en valeur sa taille, et c'est tout. Pas de bas, mais juste un body qui calquait la tendance no pants du moment. Le perfecto était ainsi plus mis en valeur que jamais. Optez vous aussi pour cette pièce, version plus soft, avec ce modèle Vero Moda. Il s'agit de l'option la plus classique de cette pièce. On retrouve son zip sur le côté caractéristique tout comme son revers. De nouveaux zips sur le côté ajoutent une touche rock supplémentaire tout comme la matière en simili-cuir. Pour un look chic et rock, associez-le à une jupe longue satinée et des bottes hautes marrons.