Dix pour cent : Anne-Elisabeth Lemoine admet avoir refusé un rôle et s'explique

Charlotte Gainsbourg, Mimie Mathy, Jean Reno ou encore Muriel Robin, la liste des guests de luxe de la très attendue quatrième saison de la série Dix pour cent (France 2) est alléchante ! Les téléspectateurs auraient même pu découvrir la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine dans ses premiers pas d'actrice, mais celle-ci a refusé un rôle !

Invité dans l'émission C à vous sur France 5, lundi 27 avril, le créateur de la série Dominique Besnehard a lui-même fait cette étonnante révélation en interview avec Anne-Elisabeth Lemoine. "Le montage images est terminé. La post-production, on la fera dès qu'on peut, sachant qu'on peut être prêt à déposer la série à la chaîne fin juillet. On vous a même proposé un personnage, mais vous ne pouviez pas tourner, car vous n'étiez pas libre", a confié celui qui multiplie les casquettes d'agent de stars à comédien en passant par producteur.

Une information que l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine - qui a récemment confié que sa soeur a été touchée par le coronavirus - a confirmée. "Il y avait un enregistrement avec -M- et je pouvais difficilement dire non à Matthieu Chedid", s'est justifiée l'animatrice de 49 ans. Pas de quoi froisser Dominique Besnehard, lequel a évoqué les prestigieuses stars attendues dans la prochaine saison de Dix pour cent sur Europe 1. "Les guests ont vraiment joué le jeu, ils vont plus loin que les précédents", a-t-il raconté. "Je suis ravi de cette quatrième saison, je trouve qu'on a gardé le punch. C'est pas facile de tenir quatre saisons sur un métier que personne ne connaissait vraiment, jusqu'à maintenant, dans la France profonde", ajoutait-il.

En revanche, s'il y a bien une star que Dominique Besnehard n'est pas près d'accueillir sur son plateau, c'est l'humoriste et comédienne Florence Foresti. Toujours très en colère contre elle par rapport à sa gestion de la dernière cérémonie des César, il s'est même "fâché avec des gens" à ce propos, pour ne pas l'avoir soutenue...