Anne-Elisabeth Lemoine, sa soeur malade du Covid-19 : "Michel Cymès a été super"

Lundi 27 avril 2020, Anne-Elisabeth Lemoine a l'honneur de faire la couverture du magazine Télé 7 Jours. Rare animatrice a être encore à l'antenne quotidiennement sur France 5 dans C à vous, elle s'est confiée sur les mesures mises en place à la rédaction pour que son équipe et elle soient protégées du coronavirus. Elle a aussi dévoilé que sa soeur a été atteinte du Covid-19.

Alors que la soeur de la journaliste de 49 ans a tout fait pour dissuader la présentatrice de continuer de se rendre chaque jour au travail, c'est finalement elle qui est tombée malade. Et comme on l'apprend, le fait de savoir qu'elle était touchée par le coronavirus l'a "totalement paniquée". "Malgré son jeune âge, 43 ans, elle a été à plat pendant dix jours", a confié Anne-Elisabeth Lemoine à nos confrères. Pas de symptômes graves, donc, et, comme le précise Babeth, sa soeur va beaucoup mieux aujourd'hui... notamment grâce à Michel Cymès ! Voyant sa soeur très inquiète, celle qui a succédé à Anne-Sophie Lapix a demandé au médecin le plus célèbre de France "de lui passer un coup de fil". "Ce qu'il a fait, il a été super", ajoute l'animatrice. On n'en doutait pas.

Concernant le tournage de C à vous, celle qui a fait ses débuts à la télévision avec Marc-Olivier Fogiel a révélé comment France Télévisions met tout en oeuvre pour les protéger, ses collègues et elle : "La table est sans cesse nettoyée, le nombre de techniciens et d'invités est limité, nous nous tenons à distance les uns des autres." De son côté, pour éviter toute contamination, Anne-Elisabeth Lemoine se rend au travail à pied, applique les gestes barrières "à la lettre" et veille à retirer ses chaussures et à se laver les mains dès qu'elle arrive chez elle.