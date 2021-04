DMX dans un état végétatif : sa famille prête à le débrancher ? Un choix difficile

La famille de DMX est face à un dilemme. TMZ.com explique tristement que l'artiste ne montre aucune amélioration depuis son hospitalisation de la semaine dernière. Son état est stationnaire : le cerveau du rappeur ne réagit pas. DMX ne vit désormais que grâce à une machine qui le retient en vie. Nos confrères américains pensent que sa famille aura "une décision difficile à prendre, possiblement vendredi".

"S'il faut faire des choix, c'est la mère de DMX qui aura le dernier mot", affirme TMZ. Cette triste nouvelle intervient après les nombreux tests effectués mercredi, qui n'ont révélé aucun signe d'activité au niveau du cerveau. Son état n'a pas évolué depuis une semaine. Ses proches, sa famille et ses fans sont prêts à l'éventualité de lui dire au revoir. Ils campent depuis cet hôpital new-yorkais depuis près d'une semaine désormais.

Parmi eux, on peut citer sa maman, Arnett Simmons, sa fiancée Desiree Lindstrom, son ancienne épouse Tashera Simmons et Yadrira Borrego, la mère de plusieurs de ses quinze enfants. Pour l'heure, DMX est toujours plongé dans un profond coma. Son état fait suite à une éventuelle overdose - ce que la famille n'a jamais confirmé -, qui aurait causé une crise cardiaque.

Âgé de 50 ans, Earl Simmons (de son vrai nom) est un des O.J ayant bâti la renommée du rap américain. Signé chez Columbia Records depuis 1992, il avait été nommé trois fois aux Grammy et a signé des morceaux inoubliables comme Party Up ou What's my name.

Depuis les dernières annonces sur son état végétatif, certains fans ont déjà publié leur message d'hommages sur les réseaux sociaux, alors que DMX n'est pas mort. Le hashtag #RIPDMX est actuellement l'un des plus discutés au monde.