Diaporama DMX dans un état végétatif : sa famille prête à le débrancher ? Un choix difficile

Desiree Lindstrom, la fiancée de DMX, et Tashera Simmons, l'ex femme de DMX se retrouvent pour une veillée de prières en compagnie des fans du rappeur devant l'hôpital de White Plains le 5 avril 2021.

Des centaines de fans se sont réunis pour une veillée de prières devant l'hôpital où se trouve le rappeur DMX (Earl Simmons) dans un état critique à White Plains, New York, etats-Unis, le 5 avril 2021. L'artiste a été hospitalisé vendredi soir à White Plains dans la banlieue de New York à la suite d'une crise cardiaque.

L'ex-femmee Tashera Simmons (à gauche) et la fiancée Desiree Lindstrom (à droite) - Des centaines de fans se sont réunis pour une veillée de prières devant l'hôpital où se trouve le rappeur DMX (Earl Simmons) dans un état critique à White Plains, New York, etats-Unis, le 5 avril 2021. L'artiste a été hospitalisé vendredi soir à White Plains dans la banlieue de New York à la suite d'une crise cardiaque.