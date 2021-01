Dolly Parton en deuil : son petit frère Randy est mort

La triste nouvelle de la semaine concerne Dolly Parton ! Son frère Randy est mort. La chanteuse lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux en annonçant son décès.

"Mon frère Randy a perdu sa bataille contre le cancer", a écrit @dollyparton ce jeudi 21 janvier 2021. Par ces mots, elle a annoncé la mort de son petit frère Randy. Elle poursuit : "La famille et moi sommes en deuil mais nous savons qu'il est dans un meilleur endroit que nous. Nous sommes une famille de foi et nous croyons qu'il est en sécurité avec Dieu et qu'il a été rejoint par des membres de la famille qui sont partis avant et l'ont accueilli avec joie et à bras ouverts." Dolly fait ainsi allusion à un autre petit frère, Floyd Parton, décédé en décembre 2018.

Pour accompagner son message, Dolly Parton a publié une photo de son défunt frère et elle remontant à 2015. La chanteuse le décrit comme "un grand chanteur, un grand auteur et un grand homme de spectacle" et rappelle qu'il a été choriste et musicien de son groupe pendant plusieurs années. "Il a eu plusieurs tubes seul, mais notre duo sur la chanson Old Flames Can't Hold A Candle To You restera un grand moment de ma propre carrière", ajoute l'icône honorée lors des 61e Grammy Awards.