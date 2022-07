Dominique Borg est morte à 76 ans : Kamel Ouali effondré

C'est une bien triste nouvelle, Dominique Borg est décédée à l'âge de 76 ans, dimanche 17 juillet 2022, comme l'a annoncé Kamel Ouali sur les réseaux sociaux. Si son nom n'est pas toujours connu du grand public, cette dame a eu une carrière incroyable et a été plusieurs fois récompensée.

Fille de l'artiste Anne Béranger, elle hérite d'elle le goût du théâtre et commence à travailler dès l'âge de 17 ans. Dominique Borg a travaillé avec plus grands metteurs en scène : Denis Llorca, Jean-Louis Barrault, Marcel Maréchal, Éric-Gaston Lorvoire entre autres. Au cinéma aussi les plus grands ont fait appel à elle puisqu'elle a collaboré avec Claude Lelouch (Hommes, femmes, modes d'emploi, Les Misérables), Pierre-Henry Salfaty (Tolérance). Elle a d'ailleurs reçu deux Césars pour les costumes qu'elle invente pour le film Camille Claudel de Bruno Nuytten en 1989 avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu et Le Pacte des loups de Christophe Gans en 2002. Elle a aussi obtenu deux Molières, en 1991 pour les costumes de La Cerisaie de Tchekhov mise en scène par Jacques Rosny et en 1997 pour ceux du Libertin d'Éric-Emmanuel Schmitt mis en scène par Bernard Murat.

Dominique Borg a créé des costumes pour de nombreuses productions à l'opéra, pour des tournées ou des comédies musicales et a collaboré pour la danse avec Anne Béranger, Varolyn Carlson, Motko Sparemblek, Nicole Chirpaz et Maurice Béjart. Elle a aussi dévoilé ses talents pour le Mylenium Tour de Mylène Farmer, les spectacles Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, Les Demoiselles de Rochefort, Le Roi Soleil, Cléopâtre ou encore Dracula, l'amour plus fort que la mort.