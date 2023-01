Dominique Tenza (12.45 sur M6) papa : rares confidences sur ses filles, l'aînée pas très fan de son JT

Il y a du changement sur M6 depuis quelques semaines. En effet, les téléspectateurs des journaux télévisés ont eu rendez-vous avec de nouvelles figures dès lors que Kareen Guiock-Thuram a décidé de faire une pause dans sa carrière. En effet, après dix ans passés à résumer l'actualité dans le 12.45 de la Six, la journaliste se retire de l'antenne temporairement pour se consacrer à un projet musical. Le 16 décembre dernier, elle présentait ainsi son dernier journal avant de passer le relais à sa remplaçante, Nathalie Renoux. Celle-ci est déjà bien connue du public d'M6 puisqu'elle est d'ordinaire aux commandes du 12.45 et du 19.45 le week-end. Il a donc fallu trouver quelqu'un pour la remplacer à son tour.

Et le choix de la chaîne s'est porté sur Dominique Tenza, le matinalier de RTL - station de radio appartenant au même groupe que M6. "Je continue d'ailleurs de garer ma voiture sur le parking de RTL. Je n'ai que l'avenue à traverser", a confié le journaliste lors d'une interview pour Télé Star parue le lundi 9 janvier 2023. Dominique Tenza était par ailleurs déjà familier avec le plateau des éditions du week-end puisqu'il en est le joker depuis un an. Et s'il ne s'est "jamais réveillé en se disant (qu'il) allait présenter le JT de 20H", il assure "mesurer la chance et la pression d'occuper l'une des tranches les plus regardées de la chaîne".

Dominique Tenza semble en outre fier de pouvoir être vu de ses parents à la télé tous les week-end. Tout comme de sa femme et de ses enfants. Le présentateur a en effet deux filles, dont il souhaite préserver les prénoms, de 6 et 4 ans. Mais à ces âges-là, le métier de leur papa les dépasse complètement. "Ma femme m'a dit qu'un soir, quand je commençais à faire des remplacements sur M6, elle (sa plus petite fille, ndlr) s'est approchée de l'écran pour me dire qu'elle allait faire pipi. Elle était étonnée que je ne lui réponde pas", a-t-il rapporté comme anecdote à nos confrères. Quant à l'aînée, son attention est sans doute tournée ailleurs. "La grande a compris, mais je crois que si, à 19h45, elle peut regarder autre chose que le JT de M6, elle le fait", a-t-il encore déclaré.