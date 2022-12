Kareen Guiock Thuram quitte le 12.45 : son au revoir touchant avant une longue pause

C'est une page qui se tourne pour Kareen Guiock. L'épouse de Lilian Thuram a récemment annoncé sa décision de quitter la présentation du journal le 12.45 sur M6. Un choix qu'elle a pris au bout de dix ans de bons et loyaux services. Mais ses fidèles téléspectateurs peuvent se rassurer puisque son départ de l'antenne n'est que temporaire. Kareen Guiock ne laisse en effet sa place que pour quelques mois, de janvier à la fin du mois d'août.

Ce vendredi 16 décembre, elle leur offrait tout de même un touchant au revoir. "Je vous remercie du fond du coeur pour votre fidélité tout au long ces dix années au 12.45", a-t-elle déclaré avant d'avoir également une pensée pour ses équipes. Kareen Guiock Thuram a ensuite pris soin d'accueillir Nathalie Renoux sur le plateau - celle qui va la remplacer durant son absence et qui est déjà bien connue du public d'M6 puisqu'elle est aux commandes du 12.45 et du 19.45 le week-end. "Je fais en effet une pause de quelques mois et c'est une experte qui prend la suite", a souligné Kareen Guiock.

Nathalie Renoux en a alors profité pour "souhaiter le meilleur" à sa consoeur. "On aura beaucoup de plaisir à vous entendre, même si vous allez nous manquer. Votre rire, particulièrement", lui a-t-elle adressé. Et pour Kareen Guiock de conclure : "Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de vos rêves."

Un album attendu l'année prochaine

Kareen Guiock souhaite prendre ces quelques mois loin des plateaux télé pour se consacrer au projet musical qui l'anime depuis "de très nombreuses années", comme elle l'avait confié à Télé Loisirs. "J'ai toujours écrit, chanté et composé. La musique m'est importante et la période de Covid-19 a remis les choses en perspective pour plein de gens, dont moi. Je me suis posé des questions existentielles sur ce que j'avais vraiment envie d'approfondir et la musique en fait partie. (...) Si tout devait s'arrêter demain, qu'aurais-je regretté de ne pas avoir fait ? La réponse était de ne pas m'être pleinement engagée dans la musique", avait-elle expliqué.

Ce projet, c'est celui de sortir un album hommage à Nina Simone à l'occasion des 20 ans de sa mort. Un opus qu'elle espère dévoiler au cours de l'année prochaine. Après quoi, elle promet d'être de retour sur M6, dès la fin du mois d'août !