Nathalie Renoux en couple : son mari et père de ses enfants... est son patron !

Depuis plus de dix ans, Nathalie Renoux s'invite dans le quotidien des français avec 19:45 et le 12:45. Un exercice qui lui aura apporté de nombreuses choses, dont l'amour. En effet, c'est dans les coulisses de la chaîne M6 que la journaliste a rencontré l'homme de sa vie. Il s'agit d'un certain Matthieu Neau, qui n'est autre que le rédacteur en chef des journaux du week-end. Un poste qu'il occupe depuis déjà plus de dix années comme l'indique son compte LinkedIn. La plateforme sociale informe également qu'il a été dans le passé chef d'édition et chef des informations à L'Équipe TV de 1998 à 2005. Ila rejoint M6 en 2006.

Difficile en revanche d'en savoir plus sur les circonstances de sa rencontre avec Nathalie Renoux. En revanche, la jolie brune de 51 ans a déjà fait savoir que travailler avec son compagnon, devenu plus tard son mari, n'a pas toujours été évident. Notamment vis-à-vis de leurs deux enfants, Manuel et Juan. "Au départ de ma rédactrice en chef, mon mari l'a remplacée provisoirement. Travailler tous les deux le week-end nous a posé question : comment laisser nos deux garçons ? On a dû réorganiser notre vie familiale", confiait-elle en 2013 dans les pages du Parisien. Néanmoins, elle assurait qu'ils avaient réussi à trouver "un bon équilibre" : le week-end les parents travaillent mais en début de semaine toute la famille est réunie.

Nathalie Renoux et Matthieu Neau sont les parents adoptifs de leurs deux enfants, nés en Colombie et âgés de 19 ans et 13 ans. Lors d'une interview pour Télé Star parue en 2015, elle se confiait sur cette procédure qui a changé sa vie. "J'ai adopté deux enfants en Colombie, Manuel, en 2003, à Montería et Juan, en 2009, à Bogotá. Ce sont d'ailleurs les prénoms qu'ils portaient et que nous trouvions très beaux. (...) Avec mon mari, Matthieu nous ne pouvions pas avoir d'enfants biologiques et nous nous sommes tournés vers l'adoption. Il était prêt avant moi. Puis, un jour, j'ai lu un témoignage dans la presse écrite où une journaliste racontait son parcours. Ça a été le déclic. J'ai alors compris que je devais aller vers cela en devinant que ce choix aboutirait à quelque chose de concret et d'heureux. Et, en effet, deux enfants sont arrivés dans notre foyer", déclarait-elle.