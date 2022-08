Donna D'Errico en string sur Onlyfans : à 54 ans, l'actrice a l'air plus jeune qu'à l'époque d'Alerte à Malibu !

Voilà bien longtemps qu'on ne l'a pas vu à l'écran, si ce n'est en 2021, dans le film d'action Jeu de survie, de James Cullen Bressack. Pour autant, Donna D'Errico reste absolument captivante pour tous les appareils munis d'un objectif, et voilà pourquoi elle a décidé d'en faire profiter un large public. Sur les réseaux sociaux, la comédienne, connue pour avoir incarné Donna Marco dans Un privé à Malibu puis dans Alerte à Malibu, auprès de Pamela Anderson et David Hasselhoff, a décidé de se lancer sur Onlyfans, plateforme à caractère érotique sur laquelle elle a déjà partagé 16 photos et 2 vidéos.

C'est sur Instagram que la comédienne de 54 ans a annoncé cette délicieuse nouvelle. Malheureusement, l'image qu'elle avait choisi, et le texte qu'elle avait écrit en cette occasion, ont disparu du réseau social après avoir été signalés par de nombreux internautes. "J'adore porter de la lingerie, mais je n'ai pas d'homme dans ma vie pour qui la porter, et je ne peux pas vraiment en mettre juste pour trainer à la maison toute seule, expliquait-elle. Alors j'ai envie de m'amuser et je me sens diablement sexy. Les hommes me complimentent et j'en profite. Laissez-moi vivre. Quand j'aurai 80 ans, je repenserai à tout ça et je serais extrêmement contente de l'avoir fait tant que j'étais belle."