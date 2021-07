Douchka est grand-mère : la star de 58 ans annonce la bonne nouvelle en photo

Douchka n'a pas arrêté de chanter. Comme son site officiel l'indique , elle doit prochainement sortir Indivisibles, album en hommage à son père, le chanteur belge Giani Esposito. Il est également indiqué qu'elle enregistre en ce moment une chanson qui s'adresse au président Emmanuel Macron, et "qui revendique un meilleur traitement, et le respect des animaux maltraités". Et de préciser, sur ce sujet qui lui tient à coeur : "Comme il n'est pas facile de s'adresser au chef de l'Etat pour lui parler de cette noble cause, Douchka le fait en chanson. En effet, elle est depuis toujours sensible à la cause animale étant elle-même végétarienne depuis l'enfance, et devient spontanément l'ambassadrice de ce projet dont les droits de la production iront à la cause animale".