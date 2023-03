Dr Frédéric Saldmann, sa très jeune compagne à l'origine de sa grosse perte de poids

Il est devenu l'un des rois de la perte de poids. A travers ses écrits, mais aussi les consultations qu'ils donnent à l'hôpital public, le docteur Frédéric Saldmann aide celles et ceux qui "souffrent de surcharge pondérale" à se sentir mieux - bien qu'il soit initialement cardiologue. Il faut dire qu'il parle d'expérience. Il y a 35 ans, le professionnel de la santé pesait 89 kilos, il en fait désormais 62. Le secret de cette perte de poids extraordinaire ? La volonté, surtout, mais l'amour aussi. C'est ce qu'il a rappelé le vendredi 10 mars 2023 sur le plateau de l'émission Chez Jordan.

Je n'avais pas de sous. L'ensemble n'était pas très attrayant

Quand il a croisé la route de Marie pour la première fois, le docteur Frédéric Saldmann n'était pas au meilleur de sa forme. "C'était une évidence, explique-t-il sur C8. A un moment donné, quand je la rencontre, elle a 20 ans de moins que moi, je me dis... ben, c'est pas beau quoi. Question d'image de soi. Je dirais que quand je l'ai rencontrée, j'avais 20 ans de plus, j'avais déjà 4 enfants de mamans différentes et puis je me souviens, j'habitais à l'hôtel. Je n'avais pas de sous non plus. Donc l'ensemble n'était pas très attrayant. Donc j'ai essayé de faire quelque chose."

Un pari relevé haut la main, côté morphologie mais aussi côté coeur, puisque le docteur Frédéric Saldmann vit une histoire "extraordinaire" avec Marie depuis 30 ans aujourd'hui. Il est papa de six enfants au total, dont l'avocate et chroniqueuse Sarah Saldmann. Coquet, il refuse toutefois de donner son âge quand il évoque le temps qui passe. "On considère finalement la vieillesse comme quelque chose qui aboutit à la mort, regrette-t-il. Donc il faut tout faire pour freiner ça, et on a des outils. On peut tellement agir aujourd'hui. On a fait plein de découvertes incroyables." L'âge n'est pourtant qu'un chiffre et ce n'est pas sa compagne qui dira le contraire. "Ce n'est pas le facteur qui compte, conclut-il. Ce qui compte, c'est l'énergie. Il y a des gens qui peuvent être jeune et être vieux."