Dr Frédéric Saldmann : père de six enfants, il est à découvert depuis plus de 30 ans !

"Je suis à découvert depuis toujours". De la part d'un cardiologue et nutritionniste si populaire, on ne se serait pas attendu à ça ! Mais le docteur Frédéric Saldmann a accepté de répondre en toute franchise aux questions de Jordan Deluxe dans son émission et de révéler que son compte en banque était dans le rouge depuis de très nombreuses années, malgré son salaire et la vente de ses livres.

Plutôt prolifique, celui-ci a en effet sorti plus de dix ouvrages dont certains ont été de véritables best-sellers. On peut notamment citer On s'en lave les mains – tout connaître des nouvelles règles de l'hygiène ou Les Nouvelles Epidémies, deux ouvrages sortis au moment de l'épidémie de grippe H1N1. Mais le médecin a expliqué que cela ne lui rapporte pas beaucoup car "la majorité des ventes se font en livre de poche sur lesquels les auteurs touchent moins d'1 euro par exemplaire".

Il a également expliqué que ses comptes à sec étaient dus en partie aux impôts et à ses six enfants. "Quand on vit en France avec plein d'enfants et tout ça... En plus, vous savez, l'important n'est pas ce qu'on a mais ce qu'on vit". Devant l'insistance du présentateur, interloqué de ces confidences, il finit par avouer qu'il aime dépenser son argent "dans les voyages. Je ne suis pas collectionneur et je n'ai pas de voiture", révèle-t-il.

Détendu sur le sujet, il assume aller "vers ses coups de coeur" et dans les "beaux restos" car il "adore la bonne cuisine". Le présentateur lui demande ensuite de parler du salaire des médecins : selon lui, un "chef de clinique gagne environ 3000 euros par mois, un professeur 5000", ce qui n'est pas son cas puisqu'il est à mi-temps. Nous n'en saurons pas plus, le médecin gardant pour lui le montant exact, couplé à toutes ses activités externes.

Régulièrement invité à la télévision, il a été plusieurs fois décrié par certains de ses collègues qui contestent ses écrits. Son dernier livre, La Santé devant soi. Le secret millénaire qui va changer votre vie, sortira dans les prochains jours et pour revoir l'interview en entier, c'est par ici !